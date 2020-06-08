Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı
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Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi Muhammet Taha Kaygusuz korona virüse yenik düştü.

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı
08.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:01

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi Muhammet Taha Kaygusuz korona virüse yenik düştü. İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 2 çocuk babasının son videosunda, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" dediği ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Muhammet Taha Kaygusuz, korona virüse yakalandı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören genç adam ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 16 gün yoğun bakımda kalan Kaygusuz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaygusuz'un vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, genç adamın tedavi gördüğü esnada kaydettiği son görüntüleri çıktı. Sevenlerinden dua isteyen Kaygusuz, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuşmuştu.

Dün vefat eden Kaygusuz'un bugün Başakşehir Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski Üyesi, Refah Partisi İnegöl eski ilçe başkanlarından Mehmet Kaygusuz'un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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