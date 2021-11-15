"Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor"

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir İbragimov başkanlığındaki Özbekistan heyeti, Bursa iş dünyası ile tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri ve gıda gibi çeşitli sektörlerde işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Bursa iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel işbirlikleri kurması için çalışmalarını sürdüren BTSO, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Özbekistan'ın Semerkant şehrinden gelen heyeti ağırladı. Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir İbragimov başkanlığındaki Özbekistan heyetini BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ağırladı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret imkanları ve yatırım fırsatları görüşüldü.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, oda olarak Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticari münasebetlerin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Son dönemlerde artan karşılıklı ziyaretler ile Bursa ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını ifade eden İsmail Kuş, "Karşılıklı heyet ve fuar ziyaretlerini artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle farklı sektörlerde yürüttüğümüz UR-GE projelerimiz kapsamında gelecek yıl Özbekistan'da faaliyetlerimiz olacak. Bursa'da düzenleyeceğimiz Junioshow ve Bursa Textile Show gibi fuar organizasyonlarında da Özbekistanlı iş insanlarını daha çok görmeyi arzu ediyoruz" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Özbekistan'ın Bursa iş dünyası için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş ülke Özbekistan ile ticaret ve yatırım imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bursa'da Özbek sermayeli 4 firma faaliyet gösteriyor. Özbekistan'a ihracat gerçekleştiren 193 firmamız var. 50 milyon dolar seviyesinde olan Bursa-Özbekistan ikili ticaretini artırmak için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir Ibragimov, daha fazla Türk iş insanına ulaşmak için Bursa'yı ziyaret ettiklerini belirterek, Bursalı iş insanlarının Özbekistan'da daha aktif şekilde yer almalarını beklediklerini ifade etti. Başta tekstil, tarım ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok sektörde işbirlği imkanlarının bulunduğunu belirten Vali Yardımcısı Ibragimov, "İş insanlarına cazip imkanlar sunuyoruz. Bursalı firmalarımızı bu imkanlardan faydalanmak için Semerkant'a davet ediyorum. Türk iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Özbekistan yatırımcılar için cazip bir pazar"

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Özbekistan'ın ekonomide açılım süreci ile son yıllarda önemli bir gelişim kaydettiğini söyledi. İş gücü ve enerji maliyetleri açısından Özbekistan'ın son derece cazip bir pazar olduğunu ifade eden Baklan, "Türkiye olarak Orta Asya pazarına geç kaldık. Başka pazarlar yerine bu bölgeye odaklansaydık şu an daha farklı bir konumda olabilirdik. Ancak pazarda hala önemli fırsatlar var. Özellikle Bursa, Özbekistan ile tekstil alanında işbirlikleri yapabilir" dedi.

Toplantıya Girişimcilik Kalkınma Ajansı Müdürü Bahriyor Rafeev, Ticaret ve Sanayi Odası Birim Müdürü Bahodir Sanakulov ve Özbekistanlı iş adamları da katıldı. - BURSA

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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