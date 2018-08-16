Bursagaz, Hamak Festivali'ne Renk Kattı

Bursagaz, sosyal kulüpleri ve arama kurtarma ekibi BURAK ile katıldığı 'Hamak Festivali'nde, kuş yuvaları kurup mıntıka temizliği yaptı. Okuma Kulübü tarafından getirilen kitaplar ise festivale katılanlara hamakta kitap keyfi yaşattı.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, şehrin dört bir yanında Bursa halkı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bursagaz, bu yıl ikinci kez düzenlenen Bursa Hamak Festivali'ne iştirak etti. Ücretsiz sanat atölyeleri, nostaljik oyunları ile 11 - 12 Ağustos tarihlerinde her yaştan ziyaretçiye kapılarını açan Hamak Festivaline katılan Bursagaz, sosyal kulüpleri ve arama kurtarma ekibi BURAK ile faaliyetteki yerini aldı. Bursagaz Doğa Kulübü, alana 15 kuş yuvası kurdu. Balat Ormanı'na geri dönüşüm kutuları yerleştiren ekip, mıntıka temizliği yapmayı da ihmal etmedi.

Bursagaz'ın en renkli kulüplerinden Fotoğrafçılık Kulübü, ekiplerin çalışmalarını ve festivali birbirinden özel kareler ile ölümsüzleştirirken, Okuma Kulübü ise yanında getirdiği kitaplar ile festival katılanlara hamakta kitap okuma keyfi yaşattı.

Bu yıl beşinci yaşını kutlayan ve sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin her köşesine yardıma gitmek için hazır bekleyen BURAK (Bursagaz Arama Kurtarma) da festivale katılan ekipler arasında yer aldı. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle tabii afetler konusunda halkı bilgilendiren BURAK, festivalde hem çalışmalarını hem de ekipmanlarını tanıtma fırsatı buldu. - BURSA