BursaAR mobil uygulaması yayında

08 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBursaAR mobil uygulaması yayındaBURSA - Bursa'nın turizmini artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile desteklemek için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCDO), PwC Türkiye ve Gazooky Studios'un da katkılarıyla Bursa'nın...

08 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

BursaAR mobil uygulaması yayında

BURSA - Bursa'nın turizmini artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile desteklemek için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCDO), PwC Türkiye ve Gazooky Studios'un da katkılarıyla Bursa'nın Hanlar Bölgesi'ndeki 5 kültür varlığını kapsayan turistik güzergah için cep telefonu uygulaması BursAR geliştirildi.

Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ulu Cami, Emir Han, Kapalı Çarşı, Koza Han ve Fidan Han arasında beş haftalık bir sürede tamamlanan rota, kullanıcılara Google Play ve Apple Store'dan indirilebilen BursAR mobil uygulaması aracılığıyla Bursa'nın farklı kültürel değerlerini görme ve öğrenme konusunda oyun tadında bir deneyim sunuyor.

Bursa'nın köklü geçmişine dayanan, kullanıcılardan eski bir ticaret yolu üzerinde farklı noktalara yerleştirilmiş AR hazine sandıklarını bulmalarının istendiği BursaAR'ın eşsiz bir hikayesi var. Her sandık, Bursa'nın bıçakları, Bursa ipeği, hat sanatı, Türk kahvesi ve İznik çinileri hakkında Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde detaylı bilgi veren hikayeler içeriyor.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, BursAR mobil uygulaması için şunları söyledi:

"Bu Türk-İngiliz ortak teknoloji girişiminin tarihi Bursa kentinde turizmin canlanmasını desteklediğini görmekten çok memnuniyet duymaktayım. Birleşik Krallık 'ın Daresbury kentinde ilk kez ihracatçı olan Gazooky Studios, "sürükleyici" bir akıllı telefon uygulaması üretmek için PwC Türkiye ile ortaklık kurmuştu. Bu uygulama, turistlerin ekranlarındaki sanal hazine sandıklarına gizlenmiş kültürel görüntüleri bulmalarına ve tarihi yerleri dolaşırken hikayelerini okumalarına olanak tanıyor. Bu heyecan verici projedeki çalışmaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekibine minnettarım. Gelecekteki diğer ortaklar, Birleşik Krallık'ın sürükleyici teknolojideki yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterlerse, onlara İstanbul'daki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'ndaki Uluslararası Ticaret ekibiyle temasa geçmelerini öneririm".

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş uygulamayla ilgili şunları ifade etti;

"Mobil cihazlara yönelik artırılmış gerçeklik uygulaması olan BursAR ile Bursa'nın önemli turistik değerlerinin tanıtılmasından son derece mutluluk duymaktayım. Artırılmış gerçeklik, kültürel mirasımızı sadece ziyaretçilere değil, Bursa'nın genç nesillerine de göstermemizi ve tanıtmamızı sağlayacak çok önemli bir teknolojidir. BursAR'ın geliştirilmesindeki çabalarından ötürü, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCDO), PwC Türkiye ve Gazooky Studios'a müteşekkirim. Mobil uygulamanın, turizm alanlarının tanıtımına katkı sağlayacağına ve Bursa'nın kültürel mirasının cazibesini artıracağına inanıyorum".

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre