BURSA Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış
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BURSA Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış

Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağışBURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan kadın, kendisine ekmek getiren zabıta ekiplerine, zor günler için kenarda sakladığı 2 çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.

14.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:50
BURSA Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış

Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan kadın, kendisine ekmek getiren zabıta ekiplerine, zor günler için kenarda sakladığı 2 çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Yaşlı kadın altınları, zabıtanın çağırdığı polis ekiplerine, kampanyaya bağışlanması için teslim etti.

Osmangazi ilçesinde dar gelirli vatandaşların oturduğu bir mahallede yalnız yaşayan kadın, sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu için Osmangazi Belediyesi'ni arayarak ekmek istedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, ekmekleri alıp, ismi açıklanmayan kadının tek katlı evine götürdü. Ekmeği teslim alan kadın, zor günler için kenarda sakladığı 2 çeyrek altını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polise haber verdi. Yaşlı kadın, "Devletimize yardımım olsun. Askerimize, polisimize yardımımız olsun" diyerek gelen polislere kampanyaya bağışlanmak üzere altınları teslim etti.

Kadını arayarak teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Kendi durumuna bakmadan vatanını, milletini düşünen, kefen parasını zor gününde devleti ve milleti ile paylaşan yürekli vatandaşlarımız olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Dün olduğu gibi, al yıldızlı bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır? dedi.

BURSA Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış

Kaynak: DHA

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