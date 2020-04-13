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BURSA Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdiBursa'nın Orhangazi ilçesinde zabıta memuru, sokaktaki köpeğe elleriyle su içirdi.

13.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:24
BURSA Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zabıta memuru, sokaktaki köpeğe elleriyle su içirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmaya özen gösterirken, sokak hayvanları da görevli ekiplerce unutulmuyor. Bursa'nın birçok noktasına sokak hayvanları için belediye ve zabıta ekipleri tarafından yiyecekler bırakılırken, Orhangazi ilçesinde ise zabıta memuru ile sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti. Orhangazi Belediyesi hizmet binası önünde bulunan çeşmeden su içmeye gelen bir köpeği gören zabıta memuru Mevlüt Zengin, yalaktan içmeyen köpeğin yanına giderek, şişe ile avucuna döktüğü suyu hayvana içiri. Bu anlar da çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

BURSA Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Kaynak: DHA

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