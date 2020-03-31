BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı
BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı.
31.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:07
BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı
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Kaynak: DHA