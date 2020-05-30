BURSA-Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti
Yunuslar, Gemlik sahilinden geçtiBursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil şeridinden geçen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
30.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:42
Yunuslar, Gemlik sahilinden geçti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil şeridinden geçen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla Marmara Denizi, yunuslara kaldı. Sabah saatlerinde Gemlik sahilinde, denizden geçen yunuslar görüntülendi. Sahilde bulunan vatandaşlar ise yunusların geçişini merakla izledi.
Kaynak: DHA