Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Korkutan Yangın (2)

15 KİŞİ ÇEVREDEKİ DİĞER HASTANELERE KALDIRILDI

Bursa'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nin eksi 2'nci katında bulunan MR odasında çıkan yangın nedeniyle dumandan ve alevler ile etkileşime giren bazı kimyasallardan yayılan kokudan etkilenen 15 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mehmet İNAN/BURSA,