Bursa Yönetimi, Kamuda Çalışan Mimarlarla Bir Araya Geldi!

BURSA -

Göreve geldikten sonra meslektaşlarına temas etmek ve yerel yönetimlerle ilişkileri güçlendirmek adına adımlar atan Mimarlar Odası Bursa Şubesi, bu kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün Durak Muhallebicisi'nde kamuda çalışan meslektaşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, odaya kayıtlı olan mimarların kamuda ve özelde mesleklerini icra ettiklerine ve aynı oda çatısı altında ayırt etmeksizin herkesin Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin değerli bir üyesi olduğuna vurgu yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, birlikte hareket etmenin ve ilişkileri güçlü tutmanın önemine dikkat çekti.

Kamudaki mimarlarla dönem dönem bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade eden Şahin, "Başladığımız gün itibarıyla belli değerleri oluşturmaya, belli kısımları yapılandırmaya ve odamıza olan bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda üyelerimize dokunmayı çok önemsiyoruz. Meslektaşlarımıza temas etmek için sürekli kendileriyle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarda meslektaşlarımızın sorunlarını dinliyor, onlarla istişarelerde bulunuyoruz. Şimdi kamuda çalışan meslektaşlarımızla da buluşmalara başlattık. Umarım devamı gelecektir" diye konuştu.