BURSA Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Koşan(67), Suriye uyruklu Ahmad Alabba'nın (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Koşan (67), Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolun karşısına için birden yola çıktı. Bu sırada süratli olduğu öğrenilen Suriye Uyruklu Ahmad Alabba (23) yönetimindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil Koşan'a çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Ahmet koşan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Koşan, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Koşan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: DHA