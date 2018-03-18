Bursa'yı Yerli Otomobilin Ana Üretim Üssü Yapacak Envanterler Bir Kitapta Toplandı

AK Parti Bursa Ticaret ve Sanayi Komisyonu, Sanayi alanında Türkiye'nin önde gelen illerinden olan Bursa'yı üretimin her alanında geliştirerek yarınlara daha güçlü bir şekilde hazırlayacak çalışmalarını başlattı.

Tüm ekonomik potansiyelleri ile Türkiye ekonomisini omuzlayan illerden olan Bursa'da sanayinin her kolunun her kolunun gelişimine katkı adına çalışmalarına başlayan AK Parti Bursa Ticaret ve Sanayi Komisyonu, bir süredir gündemde olan yerli otomobilin üretilmesi konusundaki çalışmalarda pay sahibi olmak isteyen Bursa'yı bu anlamda ön plana çıkarmak için envanterler, raporlanarak bir kitapta toplandı.

'Bursa Otomotiv Sektör Raporu' kitaplaştırıldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti Hükümetleri tarafından Türkiye'nin önüne konuşan 500 milyar Dolarlık ihracat ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefleri yolunda bir lokomotif görevi üstlenen Bursa'nın sanayi ve ticaret alanındaki potansiyellerinin yanı sıra, Bursa'yı yerli otomobilin ana üretim merkezi haline getirebilecek envanterler, AK Parti Bursa Ticaret ve Sanayi Komisyonu tarafından 'Bursa Otomotiv Sektör Raporu' adı altında raporlanarak kitaplaştırıldı.

"Bursa marka olacak"

AK Parti İl Teşkilat olarak Bursa'nın yerli otomobilin üretiminde ön plana çıkması için bünyesinde barındırdığı tüm potansiyeller hakkında raporlar hazırladıklarını belirten AK Parti Bursa Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Recep Hakan Ziya, konu hakkında şunları söyledi:

"Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar, otomotiv sektörünün önde gelen sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişleri yapıyor, Bursa'yı bu alanda bir marka haline getirebilmek için gerekli fizibilite çalışmalarını yürütüyoruz. Bu alanda Bursa'nın teknik, coğrafi ve işgücü potansiyelleri anlamında yaptığımız çalışmalar sonucunda toplanan bilgileri raporluyoruz. Hazırladığımız raporlarımızı bir kitap haline getirdik. Kitabımızı il başkanlığımız ile paylaştık. Toplanan bilgileri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile de paylaşacağız. 'Bursa Büyürse Türkiye büyüyecektir' hedefi ve bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnancımız odur ki Bursa bir marka haline gelecek ve beraberinde Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan yolda her zaman olduğu gibi lokomotif görevi üstlenecektir" - BURSA