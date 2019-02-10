Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve kentimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.

Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve kentimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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