Bursa'yı sel vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bursa'yı sel vurdu

Bursa'yı sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aralıksız yağan sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti.

Bursa'da aralıksız yağan sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde caddeler göle dönerken çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.

Karacabey ilçesinde taşan Karadere ve Yeşil dere barajını aşan sular Çanakkale - Bandırma yolu üzerindeki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerini kapladı. Taşan dereler önüne kattığı her şeyi götürürken vatandaşlar evlerine sığınmak zorunda kaldı.

Karacabey'de tarlada çalışan mevsimlik işçiler şiddetli yağmur ve sel sebebiyle mahsur kalınca canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmanmak zorunda kaldı. Ağaçlarda mahsur kalan işçileri Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bizzat olay yerine giderek iş makinalarıyla mevsimlik işçileri kurtarıp kapalı spor salonuna tahliyelerini sağladı.

Bandırma ve Çanakkale'ye ulaşımı sağlayan D-200 karayolu da taşan sel suları sebebiyle kapandı. Bursa ve Karacabey istikametinden gelen araçlar Çanakkale istikametine doğru kilometrelerce kuyruk oldu. Yol bir yandan iş makineleriyle açılmaya çalışırken araçlar Bandırma istikametinden ters istikamete doğru ilerletilmeye başlandı.

Taşan dereler ve sel suları sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi. - BURSA

Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu
Bursa'yı sel vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi
Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'yı sel vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 18:49:57. #1.16#

title