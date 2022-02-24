Son dakika haberleri | Bursa'da cinnet getiren polis memuru vakasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

AYDIN (İHA) - Bursa'da cinnet getiren polis memurunun saldırısında ağır yaralanan Yahya Aydın, kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını kaybetti.

Olay, 12 Şubat günü Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), 2 ay önce boşandığı Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili, yanında bir erkekle görünce önünü kesip durdurdu. Eski eşi ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ile bu sırada eğitim gördüğü sanat kursunun önündeyken kurşunlardan birinin isabet ettiği Şeyma Ü. (17) yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Olayın ardından 1'i başına olmak üzere 3 merminin isabet ettiği Yahya Aydın, Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra yoğun bakım servisine alındı. Burada yaşam savaşı veren Yahya Aydın, tedavisinin 12'nci gününde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - BURSA