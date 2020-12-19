Bursa'yı hiç böyle görmediniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'yı hiç böyle görmediniz

19.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:10
Bursa'yı hiç böyle görmediniz

Bursa semalarından geçerken bir vatandaşın telefonuna yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa semalarından geçerken bir vatandaşın telefonuna yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri şaşkına çevirdi. Bulut denizine dönen Bursa'daki yapılar gözükmezken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimleri görünmesi dikkat çekti.

Bursa'nın bulut denizine dönmesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şehrin yapıları bulutların altında kalırken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimlerinin ise bulutların arasında muhteşem görüntüsü görenleri büyüledi. Beyaz bulutlarla, Uludağ'ın zirvesinin bu şekildeki bütünleşmesi herkesi şaşırttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Defne Samyeli Seren Serengil Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ryan Babel Abdullah Avcı Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'yı hiç böyle görmediniz | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:10:36. #1.15#
title