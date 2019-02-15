“Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”

Bursalı iş insanlarına bugüne kadar 42.5 katrilyon yatırım teşviki verildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da tanzim satış noktaları kurulacağını, ulaşım sorununun çözümüyle bizzat ilgileneceğini söyledi.

“Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”

Bursalı iş insanlarına bugüne kadar 42.5 katrilyon yatırım teşviki verildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da tanzim satış noktaları kurulacağını, ulaşım sorununun çözümüyle bizzat ilgileneceğini söyledi. Erdoğan, TEKNOSAB müjdesi de verdi.

Kaynak: Dunya.com

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