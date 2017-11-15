Bursa Yetimlerine Sahip Çıkıyor

Cumhurbaşkanlığının himayesinde yetimler ile dezavantajlı gruplara yönelik başlatılan 'Gönül Elçileri' projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya arasında imzalanan protokolle Bursa'da da hayata geçirildi.



Protokolle birlikte Bursa'daki dezavantajlı grupların eğitimde fırsat eşitliği, maddi ve psikolojik destek gibi fırsatlardan yararlanma imkanına kavuştuğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine hizmet eden böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.



Bursa'da tespit edilen yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ortamını destekleyen, aynı zamanda ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin her yönden güçlenmesini sağlayan protokol, Ankara yolundaki başkanlık binasında imzalandı. Protokol; Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına da İl Müdürü Veli Sarıkaya arasında imzalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin açıklamasında, imzalanan protokolle birlikte Bursa'nın ekonomik olarak hızla büyürken aynı zamanda yetimlerine de sahip çıktığını söyledi. 'Gönül Elçileri Projesi'ni 'Çok değerli ve bereketli' olarak niteleyen Başkan Aktaş, 2023 hedefleri doğrultusunda stratejik öneme sahip olan eğitimin daha da iyileştirilmesini sağlayan, yetimler için tanınan hakları daha da iyileştiren projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Aktaş, "Bu manada yetimlerimizin ulaşım, sosyal durum ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesiyle alakalı bir adım atmış olduk. İnanıyorum ki geleceğin yöneticileri, iş yeri sahipleri, anne ve babaları olacak yavrularımızın hayata en iyi şekilde hazırlanmaları adına üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli her türlü destek ve katkıyı sağlayacağız. Anlaşmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan projeye gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



Açıklamaların ardından Başkan Aktaş, yetim ve dezavantajlı gruba araç tahsisi, kültür-sanat etkinliklerine ücretsiz katılım, hedef ailelere beyaz eşya, mobilya, gıda, giysi, yakacak, kira ve nakdi yardım desteğini de içeren projeye Milli Eğitim İl Müdürü Veli Sarıkaya ile birlikte imza attı. - BURSA