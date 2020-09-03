BURSA Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar
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BURSA Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar

Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar Bursa'da, yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:37

Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar Bursa'da, yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Bursa'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler E.E., A.K., İ.S. ve A.Ş.'yi teknik takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da dün gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 BİN YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇ

Şüphelilerin evleri ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaç, 200 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., A.K. ve İ.S., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar

Kaynak: DHA

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