“Bursa, yerli ve milli hedeflere liderlik etmeyi sürdürecek”
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Bursa'mız ülkemizin sanayi dönüşümünde olduğu kadar yerli ve milli üretim hedeflerinde de lider şehirler arasında yer almaya devam edecek" dedi.
27.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:33
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Bursa'mız ülkemizin sanayi dönüşümünde olduğu kadar yerli ve milli üretim hedeflerinde de lider şehirler arasında yer almaya devam edecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com