“Bursa, yerli ve milli hedeflere liderlik etmeyi sürdürecek”

27.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:33

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Bursa'mız ülkemizin sanayi dönüşümünde olduğu kadar yerli ve milli üretim hedeflerinde de lider şehirler arasında yer almaya devam edecek" dedi.