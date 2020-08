BURSA Yere düşen şeftalileri toplayıp, not ve para bıraktılar Yere düşen şeftalileri toplayıp, not ve para bıraktılarBursa'da, ağaçtan düşen şeftaliler toplayan kişi, bahçe sahibine de not ve para bıraktı.

Yere düşen şeftalileri toplayıp, not ve para bıraktılar Bursa'da, ağaçtan düşen şeftaliler toplayan kişi, bahçe sahibine de not ve para bıraktı. Bahçesini sularken notu bulan tarla sahibi Emre Temel, "Böyle insanlar olduğu için çok mutluyum" dedi. İznik'e bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emre Temel, şeftali bahçesini suladığı sırada yerde bir not gördü. Notta yazan "Yere düşen şeftalilerden bir poşet topladık. Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun" mesajını gören çiftçi Temel duygulandı. Notun yanında da 10 TL para bulunurken, Temel "Tarlamızı sulamak için geldik. Su motorunun yanında bu notu bulduk. Böyle insanlar olduğu için çok mutluyuz. Kimileri var tarlada bıraktığımız malzemeleri çalarlar kimileri de böyle örnek bir harekette bulundu? dedi. Kaynak: DHA