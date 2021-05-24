Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden başladı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verilen seferler yeniden başladı.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verilen seferler yeniden başladı.

Trabzon'dan hareket eden uçakla gelen yolcular, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından karşılandı.

Davul zurna ve kemençe ile karşılanan yolculara kestane şekeri ikram edildi. Bunun ardından Bursa-Erzurum seferini yapan uçak da Bursa'dan havalandı.

Trabzon ve Erzurum'un yanı sıra Muş'a karşılıklı düzenlenecek uçuşlar için Bursa kent merkezinden havalimanına ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesine ait 80 numaralı otobüs hattı da tekrar sefere konuldu.

Karşılama töreninde açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle Van, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfalı kardeşlerimiz de rahat olsunlar. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar için de hayırlı bir netice oluşur. Muş seferilerinin ikiden üçe çıkmış olması da Muşlu kardeşlerimizi olduğu gibi Bitlis ve Bingöllü kardeşlerimizi de çok mutlu etti. Çünkü orası o bölgenin tümüne hitap ediyor. Hayırlı olsun."

Milletvekili Mesten, Türk Hava Yollarının (THY) uluslararası ölçekte Türkiye'nin iftiharı olduğunu belirterek, Yenişehir Havalimanında uçuşların yeniden başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milletvekili Esgin ise şunları kaydetti:

"Yenişehir PHavalimanı çapraz uçuşların yapıldığı bir havalimanıdır ve çapraz uçuşların yapıldığı Türkiye'deki bütün havalimanları içinde ilk uçuşa açılan şehir Bursa'dır. Dünden bu yana hemşehrilerimizden çok yoğun talep var. Erzurumlu, Trabzonlu, Muşlu hemşerilerimizin dışında Diyarbakır, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Malatya, Elazığ, Kars, Ağrı, Adıyaman, Adana, Antalya, Kıbrıs ve diğer havalimanları ile ilgili hemşerilerimizin yoğun talepleri var."

Milletvekili Ödünç de Bursa'nın deniz, hava ve tren yolları ile tam anlamıyla ulaşılabilir bir kent olduğunu vurguladı.

Uçuş planı hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, uçuşların cuma hariç haftanın her günü yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Bıçak