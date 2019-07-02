BURSA Yenişehir' de ilk gün 54 ünite kan toplandı

Yenişehir' de ilk gün 54 ünite kan toplandı

Bursa Kızılay Kan Merkezi, Yenişehir İlçesi'nde 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatırken, kampanyanın ilk gününde Yenişehirliler, 54 ünite kan bağışında bulundu.

Bursa Kızılay Kan Merkezi'nin Yenişehir İlçesi'nde başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasının ilk gününde tam 54 ünite kan bağışı yapıldı. 1 yılda Türkiye çapında 1 milyon kan bağışı hedeflendiğini söyleyen Bursa Kızılay Kan Merkezi doktorlarından Ahmet Öztürk, bugün hedeflenen bağışın 2 milyon 800 binlere kadar çıktığını kaydetti.

Bursa'da ise 2019 yıl sonuna kadar 70 bin ünite hedeflendiğini söyleyen Öztürk, bu hedefe ulaşmak için ilçelerin de katkısının alınması gerektiğine işaret etti. Öztürk, "Bugün Yenişehir'de kampanyamızın ilk günü. Yenişehirliler önceki zamanlarda olduğundan daha fazla ilgi gösteriyorlar. Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde bağışa olan ihtiyaç daha çok artıyor. Çünkü insanlar tatillere çıkıyor, yurdun çeşitli yerlerine gidiyorlar. Bu nedenle hastanelerde olan ihtiyaç da artıyor. Bağışa olan ilginin düşmemesini istiyoruz" diye konuştu.

Öztürk ayrıca geçmiş yıllara nazaran kan bağışına olan ilginin katlanarak arttığını da kaydetti.

Kaynak: DHA