Bursa Yenişehir'de hayvan katliamı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Yenişehir'de hayvan katliamı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde zehirlenen keçiler telef oldu.

Bursa Yenişehir'de hayvan katliamı
16.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:57

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde zehirlenen keçiler telef oldu.

Mera alanına atılan zehirli maddeler ile zehirlenen 19 keçi telef olurken, birçok keçi de kurtarılmayı bekliyor. Zehirlenen keçilerin oğlaklarının bulunduğu öğrenildi.

Zehirlenen keçilerin sahibi Necmettin Tren, "Yıllardır aynı bölgede hayvan otlatıyoruz. Bugüne kadar ne böyle bir olay oldu ne de duyuldu. Dışarıdan atılan arpa gübre üre gübresi ile hayvanları zehirlemişler. Zehirlenen hayvanlarımız beş dakika içinde olduğu yerde kaldı. Zehirlenen yetişebildiğimiz keçileri kestik, birazını kurtardık. Ne yapacağımı bilmiyorum, Belediyemizden, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Bedrettin Tren ise, "Bunu yapan insan olamaz bu bir vahşettir. Bu ölen hayvanların şu an da evde yavruları var. Bunlar bu akşam eve gelecek annelerinden süt emeceklerdi. İsteğimiz bunu yapanın en kısa zamanda bulunması ve cezasını çekmesi istiyoruz. Yetkililerden, Belediye Başkanımızdan, Valimizden bunu yapanın insan içinde gezmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Erdal Tren de, "Bize bunu yapan malımızın buradan devamlı geçtiğini bilen kişidir. Başka yerden gelen yabancının yapması değildir. 19 hayvanımız telef oldu. Daha da hasta hayvanımız var. Onların da ne olacakları belli değil. Toplam 60 keçimiz vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Dünya
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fatih Sultan Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Alişan Ece Erken Özkan Uğur
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Ali Şansalan Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Libya Ayasofya
Şu an buradasınız: Bursa Yenişehir'de hayvan katliamı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 14:32:25. #1.14#
title