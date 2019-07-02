BURSA Yenişehir'de buğday tanelerini tek tek toplayıp tartıyorlar

Yenişehir'de buğday tanelerini tek tek toplayıp tartıyorlar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday hasadıyla birlikte biçerdöverlerin çalışmaları denetlenmeye başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, tane kaybının, rekoltenin yüzde 1,5'ini geçtiği saptandığı takdirde biçerdöver sahibine para cezası uygulanacak.

Biçerdöverlerin yöntemine uygun kullanılmaması yüzünden tanelerin yere döküldüğünü belirten Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, kabul edilebilir kayıp oranının 1 dönümden elde edilen buğdayın yüzde 1,5'ini geçmemesi gerektiğini söyledi. Aktaş, Denetimlerde 50 santimetreye 50 santimetre ölçülerindeki bir demir çerçeve toprağa konuluyor. Bu çerçevenin içinde kalan taneler tek tek toplanıp tartılıyor. Eğer yere dökülmüş bu buğdayların ağırlığı, tarlanın 1 dönümünden elde edilen buğdayın yüzde 1,5'undan fazlaysa, kusurlu biçim nedeniyle biçerdöver sahibine para cezası uygulanıyor dedi.

Yenişehir Ovası'nda tane kaybının ortalama yüzde 1'lerde kaldığına işaret eden Aktaş, bunun da bir sezonda toplam 600 tonluk bir kayba işaret ettiğini dile getirdi. Ülke genelindeki tane kaybının ise 250 bin ton olarak hesaplandığına dikkat çeken Aktaş, Denetimlerde en çok, biçerdöverin hızlı sürülerek hasat yapıldığı anlaşılıyor. Biçerdöver sahibi bir an önce işi bitirmek için acele ediyor. Bir biçerdöver, saatte en az 5 kilometre hızla giderek hasat yapabilir. Daha hızlı kullanılırsa, yere dökülen tane sayısı artar diye konuştu.

Aktaş, bu sezon Yenişehir'in yanı sıra Sakarya ve Adana'dan getirilenlerle toplam 26 biçerdöverin çalıştırıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA