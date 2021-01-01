Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi
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Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi

01.01.2021 02:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:33
Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi

BURSA'da, yeni yılın ilk dakikalarında, kent semalarını havai fişekler süsledi.

BURSA'da, yeni yılın ilk dakikalarında, kent semalarını havai fişekler süsledi.

2021 yılının ilk dakikaları itibariyle Bursa'da havai fişekler kentin dört bir yanından gökyüzüne yükseldi. Uludağ'ın eteklerinde bulunan ve kenti kuş bakışı gören kırsal Zeyniler Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, birbiri ardına ateşlenen havai fişekler, görsel şölen oluşturdu. Yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzünü renklendiren havai fişekler, kentin pek çok noktasından da görüldü.


Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi
Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi
Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi
Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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