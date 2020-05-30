BURSA Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada
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BURSA Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada

Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kameradaBURSA'da, tek katlı kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:40

Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada

BURSA'da, tek katlı kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yasağa rağmen yangını görünce sokağa dökülen mahalleli, film izler gibi çalışmaları izledi. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan tek katlı kulübede yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kulübeyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada yangını görüce merakla sokağa dökülen mahalleli, film izler gibi çalışmaları seyretti. Bir araya gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı. Yangını izlemek için sokağa çıkanlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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