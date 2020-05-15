BURSA Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu
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BURSA Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğuBursa'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

BURSA Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu
15.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:19

Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

Bursa'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını fabrikada oluşturulan çeşmelerden 2,5 liraya doldururken, araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Bugünden itibaren geçerli 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle, Kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu.Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.

BURSA Yasak öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

Kaynak: DHA

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