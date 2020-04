BURSA Yasağa saatler kala et ve süt satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu Yasağa saatler kala et ve süt satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuBursa'da sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar et ve süt ürünleri almak için dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yasağa saatler kala et ve süt satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu Bursa'da sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar et ve süt ürünleri almak için dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bursa'da, yasağa saatler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, et ve süt ürünleri satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, oluşan kuyruk sokaklara taştı. 'KIYMA ALMAK İÇİN 1 SAATTİR BEKLİYORUM' 1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Osman İnanç, '1 kilo kıyma almak için 1 saattir bekliyorum. Kasapta 70 lira burada daha ucuz o yüzden mecburen bekliyoruz' diye konuştu. Kaynak: DHA