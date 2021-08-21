Bursa yardımda yarışıyor
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Bursa yardımda yarışıyor

Bursa yardımda yarışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan gıda, giyecek, su ve hijyen malzemesiyle dolu bir tır, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan gıda, giyecek, su ve hijyen malzemesiyle dolu bir tır, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderildi.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaşanan doğal afetler ile yurt dışında yaşanan iç savaşlarda mağduriyet yaşayan mazlumlara karşı her zaman yardıma koşan Bursa, bu kez sel felaketi yaşayan Kastamonu için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Artvin Yusufeli'de yangın mağduru olan çiftçiler için 2500 balya samanını bölgeye ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kestel Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan gıda, giyecek, su ve hijyen malzemesiyle dolu bir tırı, Kastamonu'ya gönderdi. Kestel Belediyesi Sosyal Tesisleri önünden yardım tırını uğurlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Ülke olarak zor zaman diliminden geçiyoruz. Yangınla başladı zor zamanlar, arkasından sel felaketi ile devam etti. Şükürler olsun ki devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm yetkilileri ile afet bölgesinde. İnşallah temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarının da son aşamasındayız. Biz ilçemizde, Büyükşehir Belediyemizle entegre olarak oradaki kardeşlerimize başta hijyen ve kuru gıda olmak üzere bir yardım kampanyası başlattık. Rabbim bizi bu tarz afetlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin" dedi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise "İnşallah Allah bir daha bize bu tür afetleri yaşatmaz. Devletimiz her zaman dimdik ayaktadır. Oradaki bütün eksikleri tamamlamıştır. Ancak bizim duyarlı vatandaşlarımızın da bu türlü destekleri muhakkak oluyor. Bizde bu destekleri alıp, tek elden yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle yangınlarla ilgili Kent Konseyi olarak fidan kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan fidan kampanyasına da duyarlılık göstermelerini bekliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla Kastamonu'ya uğurlandı. - BURSA

Bursa yardımda yarışıyor
Bursa yardımda yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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