Bursa Yaralı Polis Memuru Şehit Olmadan Önce Onlarca Meslektaşı Kan Vermek Için Hastaneye Geldi

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde icra davası sonrası adliye önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi sürerken hastaneye gelen meslektaşları kan verdi. Yaralanan polis memuru daha sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.