Bursa Yangında Mahsur Kalan Vatandaşları İtfaiye İndirdi

Bursa'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen üst kattaki vatandaşlar, itfaiye aracıyla kurtarıldı. Yangın saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesinde 4 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Cem Ergin'e ait birinci katta meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle balkonlarına sığınan vatandaşlar itfaiyeye ait merdivenli araçla indirildi. Dumandan etkilenen 7 vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA