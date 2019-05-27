BURSA Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı

Bursa'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtaruıldı. Dumandan etkilenen Berra Tuanan Çetin (12) hastaneye kaldırıldı.

İnegöl İlçesi Kemalpaşa mahallesi Dilek sokakta bulunan 3 katlı binanın, Adnan Eltutan'a ait ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Berra Tuana Çetin(12) ambulans ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangının çıktığı evin bahçesindeki Türk Bayrağı alevlerden etkilenmezken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: DHA