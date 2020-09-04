BURSA Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izlediler
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BURSA Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izlediler

Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izledilerBursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

04.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:35

Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izlediler

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Alevlere müdahaleyi izleyenlerin, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği görüldü. İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan 2'nci kattaki mobilya atölyesinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bu sırada esnaf ile çevredekilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek, söndürme çalışmalarını izlemesi dikkat çekti. Alevlerin sardığı iş yerinin 2'nci katı, kullanılamaz hale geldi.

BURSA Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izlediler

Kaynak: DHA

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