BURSA YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Annesinin otomobilde bıraktığı çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı (2)İnegöl'de Bursa- Ankara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu...
29.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:11
YANAN OTOMOBİLDEKİ ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Annesinin otomobilde bıraktığı çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı (2)
İnegöl'de Bursa- Ankara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası gmörüntülerine anbean yansıdı.
Kaynak: DHA