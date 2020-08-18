BURSA Yan yatan kamyoneti, başka kamyonla düzeltip yollarına devam ettiler
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BURSA Yan yatan kamyoneti, başka kamyonla düzeltip yollarına devam ettiler

Yan yatan kamyoneti, başka kamyonla düzeltip yollarına devam ettilerBursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

18.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:21

Yan yatan kamyoneti, başka kamyonla düzeltip yollarına devam ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kaza anında oradan geçen bir başka kamyona iple bağlanarak düzeltilen kamyonet, yoluna devam etti.

Kaza, İnegöl ilçesindeki, Karalar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Karalar Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Nazif Erdoğan (45) yönetimindeki 16 BT 152 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kaza esnasında yoldan geçen bir kamyon sürücüsü, kendi aracının arkasına bağladığı iple, yan yatan kamyoneti çekerek düzeltilmesini sağladı.

Şoför Nazif Erdoğan, kazayı yara almadan atlatırken, tekrar çalıştırdığı kamyonetiyle yoluna devam etti.

BURSA Yan yatan kamyoneti, başka kamyonla düzeltip yollarına devam ettiler

Kaynak: DHA

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