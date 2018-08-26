Bursa Yamaç Parüşütü Acil İniş Yaptı, Yaralanan Genç Kız Kurtarıldı Hd

Bursa'da yamaç paraşütüyle havalanan iki kişi, bir tepeye acil iniş yaptı. Pilot kendi imkanlarıyla kurtulurken, yaralanan Meryem Akçay arama ve kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Edinilen billgiye göre, pilot Armağan C. ve üniversite öğrencisi Meryem Akçay, bugün merkez Nilüfer ilçesi kırsal Fadıllı Mahallesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle havalandı. Yamaç paraşütü sporcuları, bilinmeyen bir nedenle pistin hemen altında bulunan tepeye sert şekilde acil iniş yapmak zorunda kaldı. Önde oturan üniversite öğrencisi Meryem Akçay sert iniş sırasında hafif şekilde yaralandı. Pilot ise kendi imkanlarıyla araziden çıkarak yardım çağrısı yaptı.

Yardım çağrısı üzerine AFAD, NAK ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler ağaçlık ve çalılık alanda ilerlemekte güçlük çekerken, AFAD ekipleri motorlu testereyle çalıları keserek yol açtı. Yaklaşık 70 metrelik alanda yapılan çalışma sonunda yaralı genç kıza ulaşıldı. Ambulansa taşınan Meryem Akçay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.