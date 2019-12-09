Bursa, Yalova ve Kocaeli'de 123 bin 150 dekar alanda toplulaştırma yapıldı

09.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:20

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bursa ilimizde de 2019 yılında 5 adet projede toplam 640.350 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 55.810 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir" dedi.



Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, '2019 yılında Bursa, Yalova ve Kocaeli illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.



"2019 yılında Bursa'da 55 bin 810 dekar arazi toplulaştırıldı"



Şehirler hakkında bilgiler veren Genel Müdür Aydın, "Bursa ilimizde de 2019 yılında 5 adet projede toplam 640.350 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 55.810 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 584.540 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Yalova ilimizde 2019 yılında 1 adet projede toplam 16.910 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 16.910 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleşti. Kocaeli ilimizde de 2019 yılında 1 adet projede toplam 150.000 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 50.430 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 99.570 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.



Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da belirten Aydın, "Bursa, Yalova ve Kocaeli illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dahilinde 123 bin 150 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 684 bin 110 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandı" dedi.



Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak



Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır.



Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır



Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. - ANKARA

Kaynak: İHA