Bursa-Yalova kara yolu tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı
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Bursa-Yalova kara yolu tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı

16.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:52
Bursa-Yalova kara yolu tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı

Bursa-Yalova kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Bursa-Yalova kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Bölgede 3 gündür devam kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bursa-Yalova kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle karşılıklı olarak, ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Süpürgelik mevkisinde yoğun olan yağıştan dolayı karayolları ekiplerince güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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