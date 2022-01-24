Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor
AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Yalova güzergahında etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor.

YALOVA (AA) - Yalova güzergahında etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Süpürgelik mevkisindeki kar ve buzlanmadan dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri trafik akışının kesilmemesi için yoğun çaba sarf ederken polis de gerekli önlemleri alıyor.

Olası kazaları önlemek için yolda bir süre çift yönlü ulaşımı durduran ekipler, araçları diğer güzergahlara yönlendirdi.

Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Yalova güzergahında kar yağışı etkili oluyor

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

Yalova, Polis, kar, Güncel, Haber

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