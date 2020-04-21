BURSA Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstü Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstüBursa'da, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstü

Bursa'da, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi. Operasyonda, şüphelilerin yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek önlem aldıkları belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı. Bir iş yerine baskın yapan ekipler, kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmamak için polis telsizi dinledikleri ve iş yerinin girişini güvenlik kameralarıyla izledikleri tespit edildi. Ekipler, telsiz ve kumar oynanırken kullanılan iskambil kağıtlarına el koydu.

Gözaltına alınan 22 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: DHA