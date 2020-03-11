Bursa'ya yatırım sağanağı
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Bursa'ya yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bursa ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

11.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:48
Bursa'ya yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bursa ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.


Son 17 yılda DSİ tarafından Bursa'ya çok önemli yatırımlar yapıldı. Bursa'da 20 baraj 15 gölet tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu barajların en önemlilerinden biri Nilüfer Barajı oldu. Barajın temelden yüksekliği 94,50 metre ve 36,38 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bursa şehir merkezine yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Ayrıca enerji maksatlı olan Nilüfer Barajı ile yıllık 3 kWh enerji üretildi.


Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisinin de kaynağını Bursa'ya simge olan Uludağ sağlıyor. Çınarcık Barajı'nın temelden yüksekliği 125 metre ve 372,94 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bursa şehir merkezine yıllık 145 milyon metreküp içme suyu sağlandı.


2008 yılında hizmete alınan Yenişehir Boğazköy Barajının temelden yüksekliği 31 metre ve 41,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Yılda iki ürün alınabilen verimli 116.450 dekar arazinin sulanmasına hizmet eden baraj, ayrıca enerji maksadıyla yıllık 20 kWh enerji üretiyor. Bursa'da inşa safhasında bulunan 9 baraj ile zirai kalkınmayı geliştirerek Bursa'nın ve Türkiye'nin kalkınmasına ivme kazandırması hedefleniyor.


Karacabey Gölecik Barajı ilçe merkezi ve çevresine yıllık 7,40 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Bu tesisin yüzde 17'si tamamlandı.


Bursa'nın toprakları suya kavuştu


DSİ bereketli topraklara bereket katmak için 20'si baraj ve 41'i gölet olmak üzere çok önemli sulama tesisleri inşa etti. Son 17 yılda inşa edilen sulama tesisleriyle 744 bin 050 dekar araziyi sulamaya açarak verimli toprakların suyla buluşmasını sağlandı. Böylece çiftçilerin 537 milyon lira geliri arttı. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 9 içme suyu ve sulama tesisi projesi ile 167 bin 410 dekar mümbit arazinin suyla buluşması, 54,73 milyon metreküp içme suyunun yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Bursa'da planlama çalışmaları devam eden 27 tesis bulunuyor.


Bursa'da sel ve taşkınları azaltmak için 17 adet taşkın koruma tesisi inşa edilerek, Bursa şehir merkezi ve 12 meskun mahal ve 47 bin 173 dekar alanı taşkınlardan korundu. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam ediyor


Bunlarla birlikte "Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz" sloganlı işletme safhasında olan 11 adet HES' in kurulu gücü 185,83 MW, yıllık enerji üretimi 653,54 milyon kilowat saat olarak planlanıyor. Planlama ve proje safhasındaki 10 adet HES'lerin kurulu gücü 187,09 MW, yıllık enerji üretimi ise 172,07 milyon kilowatt saat olarak kayda geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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