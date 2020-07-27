Bursa'ya şehit ateşi düştü
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Bursa'ya şehit ateşi düştü

Bursa'ya şehit ateşi düştüMERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır'ın (21) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.

27.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:40

Bursa'ya şehit ateşi düştü

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır'ın (21) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi. Şehidin eşi Elif Çaldır'ın, 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 4 asker ile 2 otobüs şoförü şehit oldu. Kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır'ın acı haberi ailesine ulaştı. Çaldır ailesine acı haberi, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Merkez Komutanı Albay Salih Vatansever ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi. Şehidin merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak'taki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin eşi Elif Çaldır'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşi Elif Çaldır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır, gelen acı haber ile yasa boğuldu.

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HABER Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEMBURSA,(DHA)

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

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