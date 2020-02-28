28.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:02

Bursa'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları, taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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