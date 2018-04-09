Bursa'ya İki Metro Hattı İnşa Edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Ulu Cami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz." dedi.