Bursa'ya İki Metro Hattı İnşa Edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Ulu Cami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz.

Bursa'ya İki Metro Hattı İnşa Edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Ulu Cami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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