Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor
Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.
Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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