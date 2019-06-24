Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor

Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.

Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor

Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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