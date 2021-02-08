Bursa'ya Endenozya'dan damat geldi

BURSALI Edanur Yıldız (22), eğitim için gittiği Endonezya'da tanıştığı Muhammad Mutawalli Asshidiqiy (27) isimli gençle nişanlandı. Asshidiqiy ailesinin görüntülü olarak katıldığı törene gençler Endonezya'nın yöresel kıyafetiyle katılırken, söz kesme ve nişan yüzükleri ise Türk usulü gerçekleştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Edanur Yıldız, 2019 yılında 'Mentari Dari Turki' isimli İngilizce eğitim ve kültür programına katılmak üzere Endonezya'ya gitti. 2 haftalık eğitim alan Yıldız, program sırasında Endonezyalı Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanıştı. İki genç, program bittikten sonra da birbirleriyle 2 yıl boyunca iletişimi sürdürdü. 2 yılın sonunda gençler evlenmeye karar verdi. Ailelerinin de onaylaması üzerine Muhammad Mutawalli Asshidiqiy, Yıldız'ı istemek için Bursa'ya geldi. Endonezya'dan Asshidiqiy Ailesinin görüntülü olarak katıldığı kız isteme merasimi sonrası gençler arasında söz kesilip nişan yüzükleri takıldı. Gençler, söz kesimi sırasında Endonezya'ya ait yöresel kıyafetleri giydi.

'ÖNCE ARKADAŞTIK'

Endonezya'da kaldığı 2 haftalık zaman diliminde halkın sıcakkanlı ve sevecen tavırlarından etkilendiğini belirten Yıldız, "Endonezyalı öğrenciler Türkçe bildiği için zorluk çekmedim. Mutawalli ile bu dönemde tanıştık. Ancak Mutawalli, o zaman hiç Türkçe bilmiyordu. Programım bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Muttawalli'de benimle sosyal medya üzerinden arkadaşlığını sürdürdü. İki yılın sonunda ilişkimiz ciddi bir seviye alınca nişanlanmaya karar verdik" dedi.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Gençler henüz düğün tarihlerinin belli olmadığını ifade ederken hangi ülkede yaşayacakları konusunda da kararsızlar. Kümes hayvanları yetiştiricisi olarak çalışan Muhammad Mutawalli Asshidiqiy evlendikten sonra Endonezya'da yaşayacaklarını söylerken, Edanur Yıldız'da Bursa'yı tercih edeceklerini belirtti. Yabancı damat fikrini annesinin desteklediğini söyleyen Yıldız, "Yurt dışında yaşayan çok arkadaşım var. Onların programlarına ben giderim, onlar bizim evimize gelir. Arkadaşlarımı ailem tanır, kültürlerini bilir. Bu yüzden annem onayladı, ancak babam başlarda farklı düşündü. Mevlana'nın dediği gibi 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.' Biz de bu sözden yola çıkarak evlenme kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Muhammad Mutawalli Asshidiqiy, "Havalimanında insanlara 'Hangi çıkış kapısından çıkacağım?' diye sorduğumda çok yardımcı oldular. İlk defa Türkiye'ye geldim. Halkın yardımseverliğinden mutlu oldum. Müslüman bir ülke olduğu için ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı Müslüman ülkelere yardım ettiği için ayrıca Türkiye'yi seviyorum. Ülkelerimiz de bu konuda birbirini destekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı