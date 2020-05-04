Bursa'ya dev çevre yatırımı
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Bursa'ya dev çevre yatırımı

Bursa'ya dev çevre yatırımı
04.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:14

Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl-Yeniyörük'te bulunan düzenli katı atık depolama alanı, 130 milyon TL'lik yatırımla entegre tesise dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl-Yeniyörük'te bulunan düzenli katı atık depolama alanı, 130 milyon TL'lik yatırımla entegre tesise dönüştürülüyor. Belediyenin kasasından para çıkmayacak şekilde hayata geçirilecek projeyle birlikte 25 bin konuta daha enerji sağlanacağını ve atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tesisin ilk aşaması bu yılın sonunda tamamlanarak hizmete girecek" dedi.

"Yenikent'ten çekilmeyi planlıyoruz"

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın entegre katı atık yönetimi planını revize ettiklerini açıkladı. Bu doğrultuda yeni yatırımları hayata geçirmeye hazırlandıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, biri İnegöl'ün Yeniyörük diğeri de Hamitler-Yenikent'te bulunan 2 adet düzenli katı atık depolama alanına sahip olduklarını söyledi. Yenikent depolama alanı kapasitesinin dolmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, burada yeni entegre tesis kurma imkanının bulunmadığını, dolayısıyla kademeli olarak Yenikent'ten çekilmeyi planladıklarını anlattı. İnegöl katı atık depolama alanının entegre tesisler için müsait olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Biz de belediyemizin kasasından para çıkmayacak, aksine kazandıracak bir model ile İnegöl depolama alanımızı katı atık entegre tesisine dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Depolamada dikkat çeken azalma

Proje kapsamında entegre aktarma istasyonları ile aktarma rampalarının yapılacağını belirten Başkan Aktaş, Yıldırım, Kestel ve Gürsu bölgelerindeki atıkların İnegöl'e taşınmak üzere Kestel eski imar yolu üzerinde inşa edilecek aktarma istasyonunda toplanacağını ifade etti. Tüm bu işlemlerin maliyetinin yüklenici firma tarafından karşılanacağını, fiziksel ve biyolojik atık işleme tesisi ile İnegöl düzenli depolama alanında entegre katı atık yönetim sürecinin başlamış olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "Çalışmalar tamamlandığında, İnegöl'de depolanacak katı atık miktarı yüzde 50 azalacak. Yenikent'te depolanacak çöp miktarında ise yüzde 35 azalma olacak" şeklinde konuştu.

Şu anda İnegöl ve Yenikent düzenli depolama alanlarında metan gazından 12.2 megavat'lık elektrik enerjisi üretildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bu elektrik enerjisi yaklaşık 60 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyede. İnegöl'de yapılacak entegre tesisler ile birlikte üretilecek enerji, 25.000 konutun daha elektrik ihtiyacını giderecek" ifadelerini kullandı.

Atıklar ayrıştırılarak değerlendirilecek

Atıklar ekonomik değere dönüştürülürken karbondioksit gazına oranla 28 kat daha fazla sera gazı etkisine sahip olan metan gazının atmosfere verilmesinin önlenmiş olacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Entegre tesise dönüştürülecek İnegöl katı atık depolama alanında yapılacak fiziksel ve biyolojik ön işlem tesisleri ile sahaya gelen atıklar ayrıştırılacak. Ayrıştırılan cam, karton, kağıt, metal ve plastik gibi atıklar ekonomiye kazandırılacak. Kalorifik değeri yüksek olan atıklar, tesislerde işlenerek çimento fabrikaları için yakıta dönüştürülecek" açıklamasında bulundu.

İlk aşama 2020'nin sonunda açılacak

İnegöl'deki katı atık tesisinden şu anda yıllık 8.5 milyon TL'lik gelir elde ettiklerini, çalışmalar tamamlandığında bu rakamın yıllık 20 milyon TL'ye çıkacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu şekilde, büyük ölçekli bir çevre yatırımını daha akılcı bir sistemle hayata geçireceğiz. Şehrin batısındaki çöp kamyonlarının neden olduğu trafik, gürültü ve görüntü kirliliği bir miktar azalmış olacak. Yüklenici firma tarafından inşa edilecek entegre tesis, yaklaşık 130 milyon TL'ye malolacak. Tesisin ilk aşaması, bu yılın sonunda tamamlanacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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