"Bursa'ya Bahşedilen Bitkisel Ayrıcalıklar Dünyaya Açılıyor"

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalara bir yenisini ekliyor. Endemik Park ile Uludağ'daki endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtımını hedefleyen Osmangazi Belediyesi, proje kapsamındaki uygulama çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sarıalan'da Endemik Park'ın kurulacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Dündar: "Uludağ'ın Tanıtımına Katkı Sağlayacak"

Osmangazi Belediyesi olarak Endemik Park projesini Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi adı altında Bursa Teknik Üniversitesi ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Endemik Park Projemiz, Uludağ'da Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere 4 farklı noktada uygulanacak. Bu bölgelerde, çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alacak. Ayrıca, park içerisinde doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları olacak.Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171 tanesi Türkiye endemiği, 33 tanesi de Uludağ endemiği olarak tespit edildi. Uludağ'da yetişen bu endemik bitki türlerini içinde barındıran bir 'Endemik Park' kuruyoruz. Hem buradaki bitki örtüsünü koruyacak, hem de bu endemik bitki türlerinin korunup yaşatılmasını sağlayacak önemli bir proje. Bu çalışmayla Uludağ'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak, bitki türleriyle ilgilenen insanların gelip araştırma yapabileceği bir merkezi oluşturuyoruz" dedi.

Dündar, Endemik Park'ın kurulacağı bölgelerle ilgili yer tespitlerinin tamamlandığını,önümüzdeki günlerde uygulama çalışmalarının başlayacağını söyledi.