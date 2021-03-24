Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı

Bursa'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bugün de şehir merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise kar yağışından memnun olduklarını belirterek, barajların dolmasıyla yaz mevsiminin rahat geçeceğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı