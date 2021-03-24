Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı
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Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı

24.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:15
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı

Bursa'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Bursa'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bugün de şehir merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise kar yağışından memnun olduklarını belirterek, barajların dolmasıyla yaz mevsiminin rahat geçeceğini dile getirdi. - BURSA

Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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